È stata, finalmente, ripulita l’area verde in via Monsignor Bartoletti alla Migliarina. Un intervento fortemente voluto dall’assessore Rodolfo Salemi che ha la delega all’ambiente e al verde. In particolare sono stati tagliati tutti gli sterpi e l’erba alta che da tempo ricoprivano la zona. In mezzo gli operai comunali hanno trovato rifiuti di vario tipo, anche un paio di biciclette abbandonate. In attesa di rimozione, i rifiuti raccolti saranno smaltiti grazie a Sea. L’immobile presente, è attualmente transennato perché pericolante e, presto, verrà abbattuto per restituire alla città un’area verde, bella e fruibile in sicurezza. L’area potra, quindi, ritornare nella disponibilità dei viareggini e di tutti i residenti.