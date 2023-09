"Ripulita a Pietrasanta: l'opera di Finotti tornerà a Tonfano"

La scultura “Donna tartaruga“ di Novello Finotti tornerà a Tonfano dopo che verrà sottoposta a un intervento di ripulitura necessario a causa degli inevitabili segni del tempo. A rassicurare l’artista, amareggiato per l’assenza di comunicazioni su un’opera che nel 2021, dopo quasi 30 anni, era stata rimossa per consentire il restyling di piazza XXIV Maggio, è il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti (nella foto). "L’opera di Finotti, insieme ad altre sei opere – spiega – è stata inserita in un lotto di interventi, da 20mila euro, per ripulirla dalle tracce lasciate dal tempo e dagli agenti atmosferici: sono già stati richiesti i preventivi e sono in corso le procedure per affidare i lavori. Quella scultura ha un legame stretto con la nostra costa ed è lì che tornerà per restarci per sempre". e resterà, appena pronta". Tra le altre sculture inserite nel lotto figurano “Nudo Verticale” e “Bagnante” di Franco Miozzo, “L’oiseau” di Folon e opere di Pera, Papa e Tommasi.