"Ripopolare la montagna? Via le imposte a chi affitta la casa"

"Assurdo che il sindaco si lamenti per lo spopolamento della montagna quando non ha presentato alcuna domanda per i fondi Pnrr. Tolga gli oneri a chi favorisce la locazione di abitazioni". Il gruppo Stazzema bene comune critica l’atteggiamento del primo cittadino. "Lamentarsi della mancanza di fondi e risorse dopo non aver partecipato a nessun bando significativo – incalza l’opposizione – per la distribuzione dei contributi del Pnrr è una presa in giro nei confronti di tutti i cittadini stazzemesi. Il sindaco Maurizio Verona inizi a impegnarsi seriamente coi suoi stretti collaboratori per intercettare le risorse che altri Comuni montani simili al nostro riescono a attenere. Ricordiamo che al sindaco sono pervenute da alcune comunità stazzemesi idee e progetti concreti da realizzare in vista dei bandi ma niente è stato fatto. I contributi, inoltre, occorre anche saperli spendere non facendo mancare la manutenzione, vedi impianto di teleriscaldamento e stato in cui versano le nostre strade. Oltre alla partecipazione ai bandi, molto può essere fatto a costo zero, semplificando le norme comunali per le ristrutturazioni e togliere le imposte a chi affitta la propria casa invece di tenerla chiusa. Segnali positivi ci sono ma occorre sostenere, non a parole ma con i fatti, chi sceglie di vivere nel nostro Comune".