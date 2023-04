"Ripiantate gli alberi" Proteste in via Versilia

"Ripristinare il doppio filare di alberi su via Versilia". Il Comitato cittadino che si è formato spontaneamente per protestare contro le potature recentemente messe in atto, torna alla carica, con un esplicito invito a sindaco e consigliere delegato all’ambiente. "Il consiglio comunale, l’agronomo del Comune ed il consigliere incaricato all’ambiente Enrico Ghiselli – sostengono i cittadini – hanno convenuto che le potature sono state eseguite “non a regola d’arte”; quindi è stato procurato un danno ambientale all’ecosistema costituito dal viale oggetto di potature e capitozzature. Tra l’altro la cittadinanza non è stata coinvolta: nessuno degli alberi abbattuti costituiva un pericolo e le case prospicenti il viale, con l’eliminazione degli alberi e con quelle drastiche potature, hanno subito un considerevole disvalore commerciale dal momento che le piante di via Versilia sono considerate beni paesaggistici. Chiediamo di ricreare i due filari con nuove alberature in sostituzione di quelle che sono state eliminate"