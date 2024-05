Ripartono le gite sociali dedicate agli over 65. Primo appuntamento a Modena il 26 maggio

Ripartono le gite dedicate agli over 65 e il 26 maggio con partenza in pullman da Forte dei Marmi alle 7.30, sarà la volta di Modena. Il programma della gita promossa dal Comune, con organizzazione tecnica a cura della Cap Viaggi Prato, prevede in mattinata la visita al centro storico della città simbolo della grandezza degli Este, tour della Cattedrale con le famose sculture di Wiligelmo e la Torre campanaria detta la Ghirlandina. Dopo il pranzo al ristorante, nel pomeriggio trasferimento a Maranello, sede storica dell’azienda Ferrari fin dal 1943 per ammirare le più prestigiose auto che hanno fatto la storia. Al termine ripartenza. Quota individuale di partecipazione 86 euro. E’ possibile chiedere informazioni all’ufficio sociale in merito alla riduzione della quota di partecipazione in base all’Isee. Per info Ufficio Sociale 0584 280287 o mail: [email protected].