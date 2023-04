Ripartono le colonie Sono già 40 gli iscritti

Torna quest’estate – dopo lo stop pandemia – il progetto della colonia marina per i ragazzi di Stazzema, nella proprietà del comune di Seravezza a Vittoria Apuana. Si svolgerà per il mese di luglio e sono arrivate 40 manifestazioni di interesse a testimonianza di quanto ci fosse attesa per il ritorno della colonia estiva. Il progetto di colonia prenderà forma nelle prossime settimane con l’aggiudicazione del servizio, ma si svolgerà un progetto speciale che coinvolgerà i bambini e i ragazzi dal titolo ‘La memoria non va in vacanza’ in collaborazione con il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna con momenti di educazione alla pace sulla spiaggia a completare il carattere formativo dell’esperienza della colonia. "Occorre per prima cosa ringraziare Seravezza che ci mette a disposizione gli spazi che ha in concessione – commenta il sindaco Maurizio Verona – e diamo seguito ad un impegno che ci eravamo presi con le famiglie di riportare in nostri ragazzi in spiaggia come accadeva già in passato. Avevamo fatto una manifestazione di interesse per capire se ci fosse un riscontro di interesse abbiamo coperto i posti che pensavamo di mettere a disposizione. La spiaggia è una opportunità importante per le famiglie impegnate in un lavoro stagionale. La colonia si aggiunge ad altre proposte sul territorio che continueranno e che faranno scoprire il nostro territorio, la nostra storia, ma un mese di spiaggia ha un valore anche terapeutico per i ragazzi e allora abbiamo voluto fortemente dare questa risposta alle famiglie".