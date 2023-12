Ripartono i weekend sulla neve

Tornano i week-end di neve alla Casetta dell’Abetone per le famiglie dei ragazzi iscritti alle scuole di Forte dei Marmi. "Questi week-end – afferma Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione – forniscono un’occasione per trascorrere del tempo

assieme, ma anche un’opportunità di allontanarsi per qualche giorno dalle incombenze della

quotidianità e trascorrere momenti di convivialità. Ogni weekend sarà specificamente riservato ad una delle scuole del nostro Comune, per permettere ai

ragazzi di vivere questa esperienza, oltre che con i familiari, anche con i loro amici. Un ringraziamento va allo Sci club “Le Marmotte” che con entusiasmo e professionalità gestisce La Casetta". I week-end seguiranno il seguente calendario: Liceo Scientifico “Chini-Michelangelo”: 19-20 Gennaio 2024 e 26-28 Gennaio 2024; Scuola Primaria “G. Carducci”: 2-4 Febbraio e 1-3 marzo 2024; Scuola Primaria Pascoli: 9-11 febbraio 2024; scuola primaria “Don Milani”: 16-18 Febbraio 2024. Scuola dell’Istituto “Canossa”: 23-25 febbraio 2024. Scuola d’Infanzia Caranna e Nido Moscardino: 15-17 marzo 2024; scuola d’infanzia “giorgini” e nido “Madre Maria”: 8-10 Marzo. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 6 gennaio. Per quanto riguarda il trattamento di mezza pensione: per gli adulti una quota di 50 euro al giorno, 40 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti; 32 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti; mentre per i bambini dai 4 ai 6 anni non compiuti si ha una quota giornaliera di 25 euro al giorno. Il soggiorno è gratuito per i bambini fino ai 4 anni non compiuti. Per informazioni contattare la direzione della Casetta al numero 0573-566894 o tramite l’indirizzo email: [email protected]