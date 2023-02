Riparte la ricerca degli sponsor Il Comune a caccia di privati per finanziare eventi e iniziative

Il Comune è anche quest’anno a caccia di sponsor. E’ indetto infatti l’avviso pubblico per la ricerca di finanziamenti con la finalità di migliorare i servizi prestati ai cittadini e di realizzare maggiori economie. Il bando è rivolto ad enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti che siano interessati a promuovere la propria immagine concorrendo finanziariamente nella realizzazione di attività, iniziative, eventi, manifestazioni varie che saranno realizzate sul territorio comunale nel corso dell’anno 2023 in alcuni settori della cultura, dello spettacolo e dello sport. In particolare gli eventi interessati saranno: il cartellone estate 2023, i festeggiamenti del Patrono e del Palio dei Bagni, l’illuminazione natalizia 2023-2024, eventi di NataleEpifania dal 1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. I candidati potranno proporsi come sponsor esclusivo dell’iniziativa, finanziando oltre il 50% dei costi dell’iniziativa, main sponsor, garantendo una quota di finanziamento superiore al 35% e fino al 50% del costo complessivo del progetto, co-sponsor con quota di finanziamento superiore al 15% e fino al 35% del costo complessivo del progetto. Gli sponsor godranno di una visibilità comunicativa commisurata all’impegno finanziario proposto. Ogni manifestazione deve intendersi come un lotto distinto e pertanto i partecipanti che intendano sponsorizzare più manifestazioni dovranno distinguere le singole offerte. Le proposte dovranno pervenire, con consegna a mano o a mezzo servizio postale, all’ufficio protocollo entro le 12,30 di sabato 18 marzo. Per ulteriori informazioni: [email protected] o [email protected]