Riparte la Misericordia Arrivano decine di soci

Ha preso penna e blocchetto, ricevute a mano e fotocopiatrice, e li ha disposti su un banchetto davanti alla sede della Misericordia di Tonfano, in piazza Villeparisis. Con un solo obiettivo: ridare linfa alla confraternita, crollata negli ultimi anni a causa del commissariamento, di problemi fiscali su cui indaga la Procura, un fuggi-fuggi generale e, dal 1° aprile, l’onta della chiusura del centro prelievi. Un atto spontaneo di amore e attaccamento quello di Graziella Carrara, socia fondatrice dell’associazione, capace in due giorni di raccogliere l’iscrizione (da 15 euro) di 67 nuovi soci, dando il via al rilancio della Misericordia.

Volontaria nota in tutta la Marina, dalla Caritas parrocchiale all’esperienza con l’Avio in pediatria, oltre ai 20 anni in servizio alle Poste, la “signora Graziella“, come la chiamano tutti, completerà le sottoscrizioni domani dalle 8 alle 19 (informazioni al 338-3871564). Dopo di che i responsabili del gruppo volontari le consegneranno martedì al commissario Massimiliano Iacolare. "Ho sentito questa esigenza e responsabilità – racconta – per il legame verso una realtà che non può terminare la sua lunga storia in questo modo. La gente protesta perché siamo chiusi e non abbiamo più un laboratorio di analisi. Questo ha creato fastidio e subbuglio in tutta la comunità. Mi è venuta in mente questa idea del banchetto e la gente ha cominciato subito a fluire. Per due anni ho consegnato gli esami del sangue, poi un giorno una collega ha trovato la porta chiusa e un cartello che indicava i nuovi orari, ridotti a soli tre giorni e soltanto al mattino, senza alcun preavviso. Eravamo in sette a darci il cambio per prendere appuntamenti: speriamo di ripartire".

d.m.