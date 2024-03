Riparte il Gruppo astrofili. L’obiettivo è realizzare il nuovo osservatorio

La ripartenza sarà affidata a sei corsi ad aprile e maggio rivolti a tutti coloro che sono affascinati dal cosmo e dai suoi segreti. Ma il sogno più ambizioso del gruppo astrofili “Astroversilia“ è di rimettere in piedi un osservatorio con strumentazione automatizzata ripristinando quella che era stata la storica attività dell’osservatorio “Palla“, al parco della Fontanella, chiuso ormai da una ventina d’anni. Compito tutt’altro che semplice visto che serviranno circa 300mila euro. Sul piano operativo l’associazione ospiterà i corsi alla sede in via San Bartolomeo (località Pontaranci), con lo sguardo puntato però verso i monti.

La location più adatta per il nuovo osservatorio è infatti quella del territorio di Stazzema, come spiega il presidente e socio fondatore (nel 2016) Paolo Dori. "Il nostro obiettivo – racconta – è acquistare un telescopio, avendo tutti noi seguito un corso per studiare gli asteroidi più pericolosi e monitorare il cielo. Come investimento di partenza ci siamo dotati di un telescopio con ottica Zen con una lente dal diametro di 300 millimetri F5.8, cioè lungo 1,80 metri, che dà la sensazione di toccare le stelle. Ma vorremmo acquistarne uno automatizzato da 500 millimetri, che consente di puntare il telescopio sulla galassa, stella o cometa dopo averne digitato il nome sul planetario. Attualmente inoltre utilizziamo un Dobson da 12 pollici manuale per le serate pubbliche". In merito invece al futuro osservatorio, è già partita la ricerca di fondi attraverso istituzioni, banche e privati. "Abbiamo stimato un importo di circa 300mila euro. Martedì – prosegue Dori – c’è stato un primo incontro nel municipio di Stazzema in cui abbiamo presentato il progetto preliminare realizzato da uno studio di ingegneria. A seconda poi degli spazi che dovessero assegnarci potremo ampliare o ridurre le previsioni. Sarà il classico osservatorio dotato di specola con telescopio, sala controllo e sala riunioni".

Quanto ai corsi,⁸“Astroversilia“ era riuscita a portare anche 100 persone al Sant’Agostino, poi il Covid aveva costretto l’associazione a operare solo on line. I nuovi corsi, dal 19 aprile al 24 maggio, saranno finalmente in presenza ma limitati a 20 persone alla volta per problemi di capienza. Info sul sito internet www.astroversilia.it e sulla pagina Facebook.

Daniele Masseglia