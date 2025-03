Riparte Fratelli d’Italia. Sì alle commissioni

Istituire delle commissioni tematiche e territoriali, composte da iscritti, per affiancare e integrare il lavoro del coordinamento nominato una ventina di giorni fa. Sarà una delle priorità che Fratelli d’Italia ha stabilito martedì alla riunione di insediamento che di fatto sancisce la ripartenza del coordinamento dopo quasi due anni di commissariamento post-amministrative 2023. Intenti che la neo coordinatrice Alessandra Mazzei e gli altri membri Francesca Angeli, Barbara Antompaoli, Giulio Battaglini, Filippo Frediani, Chiara Giannelli, Enrico Marchi, Marco Marchi, Matteo Marcucci, Fabrizio Rovai e Salvatore Volo hanno messo sul piatto durante la riunione. Molte le attività in agenda, compresa anche la volontà di partecipare all’evento "Spazio cultura" organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia e in calendario oggi e domani al teatro "Niccolini" di Firenze. Il partito ha dato infine il via alla campagna di tesseramento 2025, al motto "Restare coraggiosi".