Ripa Una lunga settimana di festa Da domani si celebra il patrono

La comunità di Ripa si prepara a una lunga festa per celebrare il patrono San Luigi. Il programma, promosso dal Comune con la contrada La Lucertola insieme a varie associazioni, partirà domani alle 21 in piazza Europa con il concerto-omaggio a Valerio Leonardi per i 70 anni di carriera. Venerdì alle 18 giochi e truccabimbi a cura della Croce Rossa e alle 19 musica con il dj Marco Bresciani. Sabato alle 18 villaggio medievale e torneo di spade a cura di Ordo Civitas Versilia, alle 19 musici e sbandieratori del gruppo Gioco della Torre, alle 20 apertura stand gastronomici e alle 21 il Gioco della Torre. Domenica dalle 18 truccabimbi, cibo e musica, lunedì alle 21.30 esibizioni alla sede della Filarmonica Stagi, martedì alle 21 processione dalla chiesa di Sant’Antonio Abate e mercoledì fiera e mercatino dalle 10 alle 23 con tanti eventi per grandi e piccini.