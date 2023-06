Ripa, iniziative fitte Si festeggia San Luigi

Partita ieri la settimana di festeggiamenti di San Luigi a Ripa. Oggi piazza Europa ospiterà due eventi: dalle 18, i giochi di una volta e il truccabimbi a cura della Croce Rossa, mentre alle 19 prenderà il via la serata con musica dal vivo del dj Marco Bresciani. Domani alle 18 piazza Europa riporterà indietro nel tempo, con il villaggio medievale e il torneo di spade a cura della Compagnia di Rievocazione Storica “Ordo Civitas Versilia”. In contemporanea i giochi di una volta e il truccabimbi a cura della Croce Rossa, mentre alle 19 entreranno in scena i musici e sbandieratori del “Gruppo Gioco della Torre”, alle 20 l’apertura degli stand gastronomici e alle 21 il Gioco della Torre. Domenica spazio ancora ai bambini, alle 18, con i giochi del passato e il truccabimbi, alle 20 l’apertura degli stand gastronomici e inizio degli spettacoli con la musica di Marco e Angela e le esibizioni delle scuole di ballo.

La festa continua anche lunedì: alle 21.30 nella sede della Filarmonica Basilio Stagi si terranno diverse esibizioni: un saggio degli allievi della scuola di batteria, Piano B musica italiana con Francesca Poli, Paolo “Key Board” Magri alle tastiere e Michele Schiavi alla chitarra, Coro Gospel “Quelli del lunedì”, Good Fellas Cover Band Rock, Associazione Astrea ginnastica in musica per signore, danza moderna per adulti e lezioni di burlesque con ingresso libero.

La vigilia della festa patronale (martedì), partirà alle 21 la processione che dalla chiesa di Sant’Antonio Abate percorrerà le strade del paese. Mercoledì sarà festa tutto il giorno, dalle 10 alle 23, in piazza Europa e via Rinascita, con la fiera patronale e il mercatino dell’artigianato.