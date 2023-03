Riordino dei parcheggi nella piazza Carducci

Operativo il nuovo assetto del centro storico con la riorganizzazione di parcheggi e aree pedonali, finalizzata a garantire sicurezza e spazi ai pedoni e un razionale piano dei parcheggi. Dopo la sperimentazione delle scorse settimane, viene varato il nuovo piano che prevede stalli a lisca di pesce dinanzi a Palazzo Rossetti, in previsione del prossimo trasloco nell’edificio di alcuni uffici comunali che comporterà una maggiore presenza di mezzi. Altri posti auto sono stati creati in piazza Carducci, davanti al monumento ai caduti e sul lato opposto della strada, delimitati da colonnine in marmo e catenelle che impediranno la sosta nelle aree non consentite. "Quanto in realtà avveniva sino ad ora – spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano – con soste selvagge che andavano ad occupare ogni spazio della piazza". Le soluzioni adottate consentono così un incremento di posti auto nel centro, con sosta veloce a disco orario. Altra problematica affrontata è quella del mercato del lunedì, risolta attraverso un fitto confronto con i commercianti ambulanti. "I banchi – aggiunge Bernardi – saranno collocati nei consueti spazi, oggi delimitati dalle catene, e saranno proprio gli stessi venditori ad aprire e chiudere l’area di mercato". La riorganizzazione rimarrà sino a questa estate, quando sarà attivata la ztl la sera.