Riomagno foto incontri Parte la kermesse creativa Il borgo acceso di scatti

Una "due giorni fotografica" (sull’esempio di Arles in Francia), in cui fotografi di ogni livello e genere avranno l’opportunità di esporre le proprie opere. Sabato e domenica (inaugurazione alle 17,30) torna "Riomagno foto incontri" promossa dal Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta e la Fondazione Terre Medicee, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco e il patrocinio del Parco Apuane e della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Un grande puzzle composto dai singoli autori che rappresentano, ognuno attraverso il proprio linguaggio, le molteplici facce e valenze della fotografia e dei suoi generi. Il paese diventa quindi un grande contenitore: il visitatore potrà attraversare e camminare letteralmente, percorrendo le vie del paese e osservando le opere nel fiume, dentro una rappresentazione variegata dell’umanità con i suoi difetti, le sue caratterizzazioni, i suoi pregi, la sua bellezza, la dignità, le contraddizioni. Caratteristica della kermesse, (che sarà arricchita anche da performance estemporanee), è che tutto si svolgerà nel borgo con la partecipazione degli abitanti che metteranno a disposizione cortili, vicoli, cantine, balconi, finestre. Spazio gastronomico a cura del paese e di Gabriele Ghirlanda di Enolia. Servizio navetta dalle 18 alle 23, con partenza da Seravezza, al parcheggio Ceragiola e l’area Medicea.