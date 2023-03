Riomagno, fontana adottata dagli abitanti

Continua l’operazione di manutenzione da parte degli abitanti di Riomagno dedicata alla storica fontana del paese. La fontana risale molto probabilmente al periodo di insediamento del paese stesso, in quanto le infrastrutture con cui è stata costruita ne sono una testimonianza. Muri fatti ad arte partono dalla sorgente che si trova a circa metà del monte sovrastante la fontana e scendono lungo le pendici del canale fino alla fontana posta al margine del fiume Serra.

Questi muri che contenevano i coppi in terracotta che portavano l’acqua raccolta alla sorgente fino al paese

sono stati sostituiti con i più moderni tubi in pvc, in un passato non molto lontano risalente agli anni

‘80’90 del secolo scorso, sempre da interventi fatti dagli abitanti. La recente ispezione ha evidenziato un altro urgente lavoro di riparazione riguardante la perdita di un

giunto posto sul percorso del tubo che arriva alla fontana. Inoltre, sono state fatte fare da un laboratorio

accreditato le analisi delle acque, per monitorare le caratteristiche chimico fisiche della sorgente nonchè

quelle batteriologiche come atto interno e informale ad uso degli interessati alla manutenzione della

sorgente stessa anche e per orientare una più efficace azione manutentiva. Fontana che comunque

continua a produrre un acqua "non destinata al consumo umano come previsto dall’ordinanza

sindacale" apposta a fianco della stessa.