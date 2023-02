Rinviata l’esibizione delle Frecce tricolore perché a maggio si vota

L’airshow delle Frecce Tricolori, in agenda il 13 maggio a Tonfano, verrà posticipato per evitare sovrapposizioni con le elezioni amministrative, che si terranno il giorno dopo. La nuova data verrà decisa nei prossimi giorni dopo una consultazione tra l’Aeroclub d’Italia, lo stato maggiore dell’Aeronautica e il Comune, ente promotore. Calcoli che verranno fatti in base alle esigenze operative e di calendario in modo da trovare una data alternativa e sicuramente successiva a quella delle elezioni.