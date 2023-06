Rinforzi per l’ordine pubblico In arrivo decine di unità di Polizia, Carabinieri e Gdf Metal detector in discoteca

di Teresa Scarcella

VERSILIA

Un’estate al mare. Sì, ma in sicurezza. Spiagge affollate, aperitivi in Passeggiata, eventi musicali, grandi festival, serate in discoteca. La Versilia si prepara ad accogliere come ogni anno i tanti turisti e i visitatori “di circostanza“ che vengono dalle città vicine. Ma soprattutto si prepara la Prefettura ad apparecchiare una stagione il più possibile sicura. O almeno questo è l’obiettivo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi ieri, a Lucca. Intorno al prefetto Francesco Esposito c’erano il questore Dario Sallustio, il comandante provinciale dei carabinieri Arturo Sessa insieme ai vertici di tutte le altre forze di polizia; e poi Asl, associazioni di categoria e i sindaci dei Comuni coinvolti, tra cui Del Ghingaro (Viareggio), Pierucci (Camaiore) e Murzi (Forte dei Marmi). L’obiettivo era fare il punto della situazione e pianificare le misure da mettere in campo. Partendo da un dato consolante, che fotografa una prima metà dell’anno meno delittuosa del 2022: con un calo generalizzato del totale dei delitti, in particolare delle rapine, degli scippi e dei furti in abitazione.

In leggero aumento, invece, il totale dei furti sulla costa. Ma nulla di preoccupante secondo il prefetto. "Anche se i dati statistici non destano particolari preoccupazioni - ha spiegato il dottor Esposito - la sicurezza merita una costante e crescente attenzione sia per confermare e sostenere l’attuale tendenza, sia per aumentare ancor di più la percezione della sicurezza". Percezione data anche dalla presenza fisica delle forze di polizia: tra aprile e maggio sono state controllate 27.954 persone, rispetto alle 21.274 degli stessi mesi del 2022. Numeri destinati inevitabilmente a salire durante l’estate, considerati i maggiori flussi e il dispiegamento di forze previsto. Nell’intero territorio provinciale i rinforzi estivi concessi dal Ministero saranno i seguenti: 15 unità della polizia dal 5 luglio al 28 di agosto; 15 unità di carabinieri, dal 3 luglio fino al 13 agosto; altre 22 unità dal 14 agosto al 3 settembre; 8 unità della Guardia di Finanza dal 2 agosto fino al 16 agosto. Oltre poi a 2 squadre di Intervento Operativo dei carabinieri per un totale di altre 10 unità, più 5 unità disposte dal Comando Legione Carabinieri già da giugno fino a fine settembre. Si parla di risorse in più rispetto all’anno scorso, nello specifico 45 unità in più a luglio, 60 per agosto.

Inoltre, settimanalmente, saranno programmati servizi con il contributo di 23 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della polizia. Tale dispositivo si avvarrà anche del contributo delle polizie municipali. Al di là delle attività di routine che per forza di cose verranno incrementate (a maggior ragione laddove esistano già delle problematiche), un occhio di riguardo verrà riservato ad eventi e manifestazioni, tra tutti La Prima Estate, la BussolaDomani o il Caffè della Versiliana. Iniziative che vivacizzano il territorio e quindi richiedono uno sforzo in più in termini di sicurezza e ordine pubblico.

E’ stato poi messo a punto un’efficace coordinamento con la Capitaneria di Porto, con specifico riferimento alla sicurezza della navigazione. E’ stata sottoscritta una convenzione tra la Prefettura, Comune di Viareggio e Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza della balneazione presso gli arenili non dati in concessione. Il servizio prevede una squadra composta da 2 unità con idoneo battello e moto d’acqua. Tutto ciò senza naturalmente dimenticare le azioni di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità, che verranno potenziate nelle zone più a rischio. I servizi straordinari verranno pianificati di volta in volta, con apposite ordinanze del questore, e su obiettivi specifici. Copriranno l’intera giornata, ma saranno orientati soprattutto nelle ore serali e di notte, nei giorni festivi e prefestivi. In modo tale da prevenire i reati, contrastare lo spaccio, l’abuso di alcol e la somministrazione ai minori, vigilare sui luoghi di intrattenimento per evitare che il sano divertimento degeneri in espressioni violente. A tal proposito è stata predisposta un’intesa con le associazioni di categoria Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Silb e Confesercenti Toscana Nord per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche e nei locali del divertimento. I punti più significativi dell’accordo sono, per le discoteche: gestione dell’accesso ai locali in base alla capienza massima, comunicazione tempestiva degli eventi per i quali sono previste criticità, uso di metal detector, installazione di sistemi di videosorveglianza e di rilevatori del tasso alcolemico, evitare di promuovere la vendita di alcolici a prezzi e con modalità che ne incentivino l’abuso.

Ai locali si chiede di sensibilizzare la clientela al rispetto delle normative vigenti in materia di consumo di alcolici, esporre le tabelle relative al tasso alcolemico; rispettare il divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni, ricorrendo anche all’uso di braccialetti per la consumazione al bar. Tutte regole sintetizzate in un vademecum per il “Divertimento Sicuro“. L’intesa inoltre si pone l’obiettivo di raggiungere un’omogeneità di orari di chiusura dei locali sulla riviera della Versilia e su quella contigua di Massa Carrara al fine di evitare il fenomeno del pendolarismo dai locali di una provincia a quelli di un’altra. Proprio con l’intento di prevenire gli incidenti stradali, saranno previsti anche mirati servizi della polizia stradale.