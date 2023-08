Rinasce storico brand Accordo con Giangrasso

I cantieri navali Giangrasso produrranno nei propri stabilimenti di Viareggio le imbarcazioni con marchio Austin Parker dopo aver firmato un accordo autorizzato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati. "I Cantieri Navali Giangrasso – si legge in una nota stampa – daranno nuova linfa al brand e proseguiranno nella produzione e commercializzazione degli attuali modelli, sviluppandone nuovi da proporre al mercato". L’ufficializzazione dell’operazione si è conclusa a favore del cantiere che ha la direzione in via Menini, e che vuole così proporre alla clientela internazionale le imbarcazioni con marchio Austin Parker. Al momento, la gamma del cantiere comprende modelli di yacht da 36 a 86 piedi. Cantieri Navali Giangrasso – si legge nella nota - consentirà di arricchire la linea del prestigioso marchio Austin Parker, con nuovi modelli “Custom” di varie dimensione realizzabili sia in vetroresina che in alluminio o acciaio.

L’azienda viareggina ha seguito lo svolgersi delle vicende che hanno riguardato Austin Parker che dal 2008 fu in grado di rilanciare il marchio e distinguersi sul mercato mondiale con una nuova linea di yacht in grado di soddisfare le esigenze degli armatori. "Nel 2014 – spiegano i vertici aziendali di Giangrasso – le quote societarie e l’intero compendio aziendale di Austin Parker vennero sequestrate dal Tribunale di Roma e successivamente (2019) confiscate a titolo definitivo dalla Suprema Corte di Cassazione e conferite all’Anbsc (Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati) che ne ha acquisito legalmente tutti i beni e tutti i diritti materiali e immateriali e che ne sta curando la gestione per il tramite dei Coadiutori nominati".

Nella nota stampa diffusa, Giangrasso scrive che “si arriva così al 2023, quando la Cantieri Navali Austin Parker, autorizzata dalla “Proprietà” (Anbsc), attraverso un contratto di licenza d’uso ha attribuito a “Cantieri Navali Giangrasso” la qualità di concessionario legalmente riconosciuto del marchio Austin Parker, attribuendo al medesimo cantiere l’esclusiva partnership produttiva e commerciale. Giangrasso, in forza dell’importante accordo sottoscritto con il patrocinio dello Stato italiano, legittimo proprietario e custode del marchio Austin Parker, potrà così costruire presso i propri stabilimenti di Viareggio le imbarcazioni con marchio Austin Parker". In questo caso, si evidenzia che un’azienda viareggina sta cercando di portare in città nuovo lavoro e opportunità.

Walter Strata