Rinasce il Cro di Valdicastello

A otto mesi dalla sua sofferta ma inevitabile chiusura, lo storico Cro di Valdicastello intravede la luce in fondo al tunnel. I dettagli sono top secret, ma in seguito ai bandi emessi dall’associazione “XII Agosto“, proprietaria dei locali lungo la via comunale, c’è chi ha manifestato il proprio interesse a far ripartire il circolo, le cui origini risalgono ad oltre un secolo fa. Sarà questo l’argomento dell’assemblea paesana che il consiglio direttivo della “Xll Agosto“ ha convocato per il 4 marzo alle 15,30 al Cro chiamando a raccolta i soci e non solo. "All’ordine del giorno – si legge infatti nel volantino – ci sarà la presentazione della probabile futura gestione del circolo". Al momento, pertanto, solo la sala riunioni rimane aperta al pubblico, mentre per quanto riguarda la somministrazione di cibo e bevande è tutto fermo dallo scorso 1° luglio.

d.m.