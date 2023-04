Rimessaggio non autorizzato vicino al Burlamacca, scatta la denuncia

Viareggio, 19 aprile 2023 – Il nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Viareggio, nei giorni scorsi, ha effettuato un controllo in un’area di rimessaggio di natanti da diporto non autorizzata, vicina al canale Burlamacca. Nell’area sono state riscontrate diverse violazioni in materia di demanio marittimo e illeciti ambientali riguardanti la normativa sui rifiuti.

In particolare è stata rilevata la realizzazione di opere abusive in cemento armato lungo la sponda del canale, violazioni sulla normativa edilizia ed uso difforme degli specchi acquei. All’interno dell’area, arbitrariamente utilizzata per il rimessaggio dei natanti, è stato rinvenuto un vasto deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, privi di documenti di tracciabilità. Il responsabile è stato denunciato e gli è stata intimata la corretta rimozione dei rifiuti.