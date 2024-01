"Rimborsi agli alluvionati". C’è più tempo per fare domanda

Prorogato al 9 febbraio il termine per inoltrare la richiesta danni o la richiesta del ‘contributo di autonoma sistemazione’ (un rimborso delle spese sostenute per trovare una sistemazione provvisoria nell’immediatezza) per le famiglie e le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi meteorologici estremi dello scorso novembre. La Regione Toscana, con l’ordinanza commissariale del 25 gennaio 2024, ha disposto una proroga dei tempi per dare modo anche a chi non è riuscito a terminare la procedura di portare in fondo la pratica e presentare correttamente la domanda.

L’ordinanza prevede inoltre la possibilità per il Commissario di disporre in futuro ulteriori proroghe per le richieste di ‘contributo di autonoma sistemazione’, non andando comunque oltre il 31 marzo 2024. "Inoltrare la domanda è l’unica modalità per chiedere i rimborsi dei danni subiti" ricorda il presidente della Regione Toscana e Commissario delegato per la gestione dell’emergenza Eugenio Giani.