Rifiuti: sanzionate dieci persone Eliminata l’isola eco di via Civitali

Sacchetti su sacchetti. Cumuli di spazzatura lasciati fuori dai bidoni, ecco che il Comune si è visto costretto a rimuovere temporaneamente l’isola ecologica a Vittoria Apuana tra via Papa Giovanni e via Civitali. Una decisione, sia pur drastica, che segue alcune settimane nelle quali si sono verificati frequenti e reiterati abbandoni di rifiuti fuori dai contenitori, con una vera e propria invasione della sede stradale con sacchetti e altro materiale di scarto e sporcizia di ogni genere. Nonostante la presenza delle telecamere di sorveglianza, il malcostume non ha accennato a diminuire, e non sono risultate efficaci nemmeno le sanzioni elevate dalla polizia municipale che ha proceduto a contestare 10 verbali di violazione all’ordinanza sindacale con multe da 400 euro l’una, emesse in 3 casi, nei confronti tanto di cittadini residenti e nei restanti 7 a carico di turisti. Da qui la scelta di rimuovere l’isola.

Intanto l’attività di monitoraggio dell’area prosegue incessantemente oltre che con gli occhi elettronici, anche con l’impiego di pattuglie in borghese della polizia municipale e avvalendosi della vigilanza delle Guardie Ambientali Volontarie d’Italia con cui il Comune ha stipulato una convenzione per interventi di salvaguardia e controllo del territorio, nella speranza che cessino i comportamenti incivili che oltre a recare un danno d’immagine costringono ad un esborso economico aggiuntivo nei confronti di Ersu per la pulizia aggiuntiva delle isole ecologiche. Gli utenti possono conferire secondo il calendario di raccolta porta a porta o ai centri di via Olmi a Pietrasanta; via Ciocche a Seravezza; via Pontenuovo a Pietrasanta.

Fra.Na.