"Rifiuti non raccolti". Protestano i residenti

CAMAIORE

Sporcizia sparsa di fronte alle abitazioni, cestini pubblici del centro stracolmi, bidoni gettati a terra e raccolta differenziata non ritirata. Sono tante le lamentele da parte di molti residenti che costantemente si ritrovano a reclamare tramite il numero verde dell’Ersu il quale, prontamente, manda un altro operatore a risolvere il problema che, però, si verificherà nuovamente il giorno seguente.

I sacchetti dell’umido sono troppo sottili e spesso, rompendosi, causano la caduta di tutti gli scarti alimentari presenti al loro interno che, anziché venire raccolti, finiscono per restare (a volte per giorni) sul suolo pubblico. Stessa situazione per la carta essendo, i sacchetti stessi, composti dal medesimo materiale di ciò che contengono. Vento e pioggia sono le cause principali che portano i cittadini a dover raccogliere tutto quello che rimane lungo le strade anche se dovrebbe essere di competenza degli addetti Ersu.

Non passano inosservate le giornate in cui il ritiro non viene proprio effettuato obbligando i residenti a dover riportare dentro casa i bidoni appositi fino al prelievo successivo; per non parlare di cassonetti di plastica lanciati, anziché riposti di fronte alle abitazioni, così che i cittadini ritrovano i propri contenitori rotti in più punti obbligandoli a ritirare personalmente un nuovo bidone dovendo, oltretutto, pagare la rispettiva cifra imposta, appunto, da Ersu. Indubbiamente non tutti gli operatori lavorano allo stesso modo ma è innegabile come tanti cittadini, del centro storico e non, protestino quotidianamente per questi continui disservizi da parte del gestore dell’igiene territoriale.

Veronica Dati