Rifiuti e scarti di cantieri "È il degrado"

Le istantanee, scattate sabato scorso da un residente, raccontano una Marina disseminata di sacchi di rifiuti, cumuli di mattoni (nella foto) e altri gesti che con la civiltà non hanno nulla da spartire. Scene che generano rabbia, amarezza e disgusto sia tra i cittadini che tra i forestieri, con il dito puntato in particolare su via Bellini e dintorni, location prediletta da chi preferisce disfarsi dei rifiuti in quattro e quattr’otto anziché conferirli in base ai regolamenti e alle regole della normale convivenza. "La nostra bella riviera, così amata dai turisti di ogni luogo per il suo clima, per il suo ambiente e naturale e per la sua tradizionale accoglienza – scrive il residente, che ha firmato la lettera chiedendo però l’anonimato – si sta preparando alla nuova stagione che speriamo sia per tutti portatrice di benessere, pace e felicità. Purtroppo però a volte i tesori più belli nascondono un aspetto negativo e anche la nostra amata terra spesso è maltrattata da alcuni incivili che, con poco rispetto per se stessi e il prossimo, abbandonano rifiuti di ogni genere lungo le strade e nei parchi". Allegate alla lettera ci sono infatti alcune foto scattate tra Tonfano e Fiumetto, in particolare via Bellini, via Toti, via Giordano e in parte via Piave.

"Abbandonati lungo la strada e buttati tra il verde – prosegue – ci sono rifiuti di ogni genere, perfino residui di ristrutturazioni edilizie, che al momento quasi impediscono il passaggio in un tratto di via Giordano. La situazione è ben nota da molti anni e si accompagna alla mancanza di illuminazione e di un adeguato fondo stradale. Diversi residenti si sono lamentati e continuano a deplorare questa incuria, ma ad oggi non hanno trovato risposte adeguate. I candidati a sindaco ne sono al corrente? Quali provvedimenti prenderanno? L’attuale amministrazione che fa? Sono indignato".