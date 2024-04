Rifiuti e baracca abusiva. Degrado a Ceragiola. Scattano multe e bonifica

La scena che da giorni appare agli occhi di chi vive o transita in località Ceragiola è un misto di inciviltà ed emergenza sociale. Inciviltà causata da chi non si fa scrupoli ad abbandonare di tutto in quella che è diventata ormai una discarica a cielo apeto (nella foto). Emergenza sociale in quanto i rifiuti non vengono lasciati in un luogo qualunque, bensì in una specie di baracca che accoglie una donna alle prese con problemi di vario tipo.

Ma si tratta di una situazione che ha i giorni contati visto che lunedì l’amministrazione comunale provvederà a sbaraccare tutto, oltre ovviamente a contattare la donna in ottica sistemazione. Inoltre gli autori degli abbandoni stanno per ricevere multe salate, come annuncia l’assessore all’ambiente Michele Silicani. "Abbiamo già segnalato il caso – spiega – ed effettuato tutta una serie di verifiche. Sono in corso provvedimenti seri: i responsabili degli abbandoni, che evidentemente hanno ignorato la recente ordinanza, sono stati individuati e verranno sanzionati. In quella zona c’è una situazione di baraccamento abusivo e quando di mezzo ci sono casi delicati c’è un percorso ben preciso da seguire. Anche perché accanto ci abitano cittadini con casa e terreno. Purtroppo risolvere certe situazioni spesso è tutt’altro che facile".

d.m.