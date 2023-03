Rifiuti, controlli serrati Pronta la nuova ordinanza "Multe per chi sgarra"

Controlli stringenti sul conferimento rifiuti. La nuova ordinanza della raccolta rifiuti urbani impone alle utenze commerciali (soprattutto del centro) l’osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti e il non conferimento nei cestini getta carte, se non piccole quantità e annuncia monitoraggi attenti delle isole ecologiche. Pure i privati avranno il divieto assoluto di riversare all’esterno delle proprietà mediante soffioni, scope o rastrelli, rifiuti vegetali. "Confidiamo comunque nel senso civico di ogni cittadino – tengono a sottolineare dall’amministrazione – e il comando di polizia municipale, oltre alle altre forze di polizia, sarà comunque impegnato al controllo". Le utenze del centro distinte per “alimentari” e “non alimentari”, fuori dal centro e del viale a mare (lato mare) sono tenute a rispettare le seguenti regole generali: sul fronte di ogni contenitore adibito alla raccolta differenziata deve essere indicato obbligatoriamente il nome dell’attività commerciale in modo chiaro e leggibile; nel quadrilatero del centro se il servizio viene effettuato nel primo pomeriggio, tutti i rifiuti devono essere esposti esclusivamente dalle 12,30 alle 13 e comunque prima del passaggio degli operatori, per le frazioni merceologiche che vengono ritirate al mattino i rifiuti devono essere esposti prima dell’orario di raccolta. Esporre gli appositi contenitori esclusivamente di fronte alla propria attività. E’ severamente vietato mettere i rifiuti all’interno o in prossimità dei cestini getta carta dislocati sul territorio. Inoltre le utenze commerciali alimentari ubicate su via Arenile, via Achille Franceschi e viale Italico, nel periodo estivo dovranno attenersi al calendario predisposto per le utenze balneari.

Le isole ecologiche sono esclusivamente per il conferimento delle utenze domestiche e non commerciali (vietato conferire materiale all’esterno delle bocchette di raccolta). Su tutto il territorio comunale è severamente vietato riversare all’esterno delle proprietà mediante soffioni, scope o rastrelli i rifiuti vegetali prodotti durante la pulizia di parchi e giardini privati. Per quanto riguarda i cantieri, chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. E’ vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Fra.Na.