Rifiuti al posto delle uova di tartaruga, la denuncia dei volontari del WWF

Si sono alzati alle 4 di notte per monitorare i nidi di tartaruga lungo l’arenile, ma al posto delle uova hanno trovato una distesa di rifiuti. A scovare questo brutto scenario sono stati i volontari del Wwf e le referenti di Plastic Free per Pietrasanta, Sara e Jessica, che con questa iniziativa hanno dato il via alla collaborazione con il Wwf. "Non abbiamo visto nessuna tartaruga – raccontano – ma in compenso c’era tanta spazzatura a giro e sparsa ovunque. La spiaggia era piena di plastica e i rifiuti erano abbandonati anche in piazza IV Novembre, davanti alla spiaggia libera di Motrone, nonostante la presenza dell’isola ecologica di Ersu. Senza contare le attrezzature spostate lungo l’arenile, dai patini a divano allestiti in spiaggia, e giovani ubriachi che bivaccavano". Quanto alle tartarughe, il Wwf ha bisogno di volontari soprattutto in questo periodo per coprire tratti di arenile compresi tra il fiume Versilia e Motrone.