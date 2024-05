Rifiuti abbandonati . Sequestrato un terreno in via del Fosso Guidario

È finito sotto sequestro un terreno in via Fosso Guidario a Torre del Lago. A far scattare i sigilli gli uomini della Squadra Mobile di Lucca in collaborazione con il personale della Capitaneria di Porto. All’interno del terreno gli agenti hanno rinvenuto un cumulo di rifiuti, tra cui anche alcuni definiti “speciali“ per i quali vige una normativa ad hoc per lo smaltimento che però in questo caso non era stata seguita. Quando gli uomini della Questura di Lucca sono arrivati hanno anche constatato che all’interno del terreno c’erano due persone che ci vivevano e che ora sono state allontanate.