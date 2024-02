Rifiuti abbandonati in Pineta. Un richiamo per i cinghiali

Vivere a due passi dalla natura è bello, ma non gratis. È un ‘dono’ da conservare con cura, per evitare che marcisca. Se ne stanno accorgendo i residenti del quartiere ex Campo d’Aviazione, che sul versante occidentale confina con la Pineta di Levante. Lo spartiacque è via Indipendenza, lungo la quale, negli ultimi mesi, la vegetazione è cresciuta a dismisura, in maniera selvaggia. E qualche incivile ne ha approfittato per scaricare i propri rifiuti tra le piante, in mezzo alla vegetazione. Sono almeno tre, lungo la strada, le discariche abusive che stanno spuntando e crescendo di giorno in giorno: la prima, ‘salendo’ da sud verso il centro città, si trova a poche decine di metri dall’incrocio con via dei Comparini; la seconda è, in linea d’aria, praticamente di fronte al campo sportivo ‘Martini’; e la terza si trova solo qualche decina di metri più avanti.

Tre punti di ‘smaltimento’ dell’immondizia in un segmento di territorio piuttosto breve – da via Comparini a via Corridoni, poi la Pineta è più vissuta dai cittadini e abbandonare i rifiuti è meno semplice, benché sia accaduto in passato –, con tutte le conseguenze del caso: al di là dello scempio ambientale e del degrado che una situazione del genere causa, c’è da tener presente che la Pineta accoglie una fauna numerosa, e che richiamare alcune specie animali, in particolar modo i cinghiali, lungo una strada trafficata, potrebbe avere ripercussioni pericolosissime per chi transita lungo la via Indipendenza. Le tracce delle zampe e delle grufolate hanno già lasciato il segno attorno alle discariche abusive: un segnale di pericolo che andrebbe tenuto in maggiore considerazione.