Rifiuti abbandonati e topi nel parcheggio dell'ex gasometro a Viareggio

Prendete via Pucci, arrivate ai Poveri Vecchi e girate a sinistra, immettendovi nel parcheggio dell’ex gasometro. Sul versante nord dello spiazzo, troverete in bella vista rovi, cespugli, piante affioranti e rifiuti abbandonati. Scene di (stra)ordinario degrado, se non fosse che la situazione ha richiamato dei visitatori tutt’altro che graditi.

"Il parcheggio è abbandonato da tempo a se stesso – racconta un residente –; sono spuntati pure i topi. Attraversando dai Poveri Vecchi, dopo lo spazio adibito alle biciclette, inizia il degrado. C’è pure un’auto che pare sia stata lasciata lì, non viene mossa da chissà quanto". Il parcheggio per diverse settimane è stato chiuso all’ingresso orientale (quello su via Puccini) per i lavori di riqualificazione della strada. E ancora oggi, all’angolo opposto rispetto all’entrata di fronte ai Poveri Vecchi, restano in bella vista i cumuli di sabbia usati per le operazioni. "Nessuno si è più occupato di tagliare le erbacce – continua il residente del centro – e gli incivili hanno cominciato a scaricare immondizia. I topi sono solo la conseguenza".