Rifatti la strada e il campo a Minazzana

Con l’accensione di sette nuovi punti luce sulla strada di accesso alla parte alta del paese, si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area del campo sportivo e del Pianaccio di Minazzana.

I lavori hanno riguardato il completamento della strada di accesso alla Pubblica Assistenza, prima sterrata, con formazione di cunette, posa in opera di lampioni e di una ringhiera in legno.

La strada per il Pianaccio era stata realizzata nel 1995 sotto l’allora amministrazione Alessandrini come progetto agricolo che arrivava fino al campo sportivo, ed è stata pian piano migliorata dalle amministrazioni successive che l’hanno proseguita fino al paese.

Con questo intervento finale, è stata resa carrozzabile fino alla Pubblica Assistenza.

L’area del campo sportivo in queste settimane ha visto invece numerosi lavori per potenziarne la ricettività come il ripristino del fotovoltaico sugli spogliatoi, il taglio di pini ammalati e pericolosi e la sistemazione generale dell’area intorno agli spogliatoi, la riorganizzazione dell’impianto idrico e la posa in opera di nuove reti para-palloni.

In precedenza era già stato sostituito completamente l’impianto di illuminazione del campo. Con questo ennesimo intervento, la ristrutturazione del campo sportivo può dirsi quindi completata per una perfetta efficienza dell’impianto.