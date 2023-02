Ricorsi respinti definitivamente

Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto i ricorsi che operatori del Piazzone (tutelati dall’avvocato Alessandro Del Dotto) avevano fatto contro il Comune e il project financing di rifacimento del mercato assegnato per 40 anni alla famiglia Tognetti. Ne ha dato notizia il sindaco Giorgio Del Ghingaro: "Oggi il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sui ricorsi contro il rifacimento del Piazzone. Due anni buttati al vento, i ricorrenti hanno perso in tutti i gradi amministrativi, hanno fatto spendere soldi e perdere tempo al Comune, e diciamo che non hanno fatto una gran figura nei confronti della città, nè loro, nè i professionisti che li hanno assistiti in questa assurda vicenda. Ora attendiamo il via dalla Soprintendenza e poi iniziamo i lavori. Altro capitolo chiuso. Ma quanta pazienza". Adesso l’azienda dei Tognetti può procedere con la realizzazione del progetto.