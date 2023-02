Ricordo di Yves Montand Torna il teatro al Cro

Torna il teatro al Cro: domani alle 21.30 lo spettacolo è dedicato a un artista, origini toscane, intramontabile Yves Montand. Si intitola: Ivo, Monta ! E’ la storia cantata di Montand. L’evento è di e con Igor Vazzaz. Collaborazione per il testo di Debora Pioli, complici in scena Jacopo Crezzini, contrabbasso, Luca Giovacchini, chitarra. Il recital è dedicato a Ivo Livi, nato a Monsummano, celebre in tutto il mondo come Yves Montand. L’evento rientra nella piccola rassegna teatrale “Storie“ organizzata dal Cro che comprende 4 spettacoli. Finisce il 23 aprile. Il circolo ospita tante iniziative: dall’arte, alla presentazione di libri, alla musica e al teatro “condite“ dalla buona cucina. Info. e preno. al 3298496801.