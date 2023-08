Ricollocato a Seravezza il Bassorilievo del Cavatore: Valorizzazione dell'Opera

È stato posizionato nel parcheggio del municipio il bassorilievo del cavatore. L’opera si trovava su un muro esterno del palazzo comunale ed era stato rimosso durante i lavori di ristrutturazione. Una volta terminato il restauro dell’immobile, in considerazione sia di alcuni motivi tecnici relativi alle opere di coibentazione realizzate, sia per il fatto che l’opera ricadeva all’interno dello spazio adesso riservato ai bambini della primaria Frediani, si è deciso di spostarlo in un posto più consono e accessibile a quanti vogliano osservarlo da vicino proprio al fine di una sua valorizzazione.

"L’opera è stata così posizionata in uno spazio più adeguato – commenta in merito l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – nel piccolo parcheggio riservato ai veicoli comunali ma aperto e accessibile pedonalmente a tutti. Una collocazione che permette di avvicinarsi al bassorilievo, tanto più che questa piccola area, così raccolta, potrà essere utilizzata in futuro anche per cerimonie e commemorazioni".

Il bassorilievo rappresenta un cavatore ritratto in un attimo di sosta dal lavoro, in una mano una mazza e nell’altra il cappello, lo sguardo proteso verso l’orizzonte.

Sul basamento è presente la dedica del popolo di Versilia a Luigi Salvatori (1881-1946), avvocato, deputato, antifascista e attivissimo nella difesa dei lavoratori e dei loro diritti.