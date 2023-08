Richiedenti asilo Ne arriveranno dodici

Massarosa si prepara ad accogliere 12 richiedenti asilo e cerca associazioni di volontariato e di promozione sociale che possano collaborare al progetto di integrazione. Nello specifico, il progetto (già finanziato) prevede l’accoglienza in cinque posti distinti – tre per nuclei familiari e due per nuclei monoparentali – per un numero massimo di 12 persone: otto adulti e quattro bambini, cittadini stranieri titolari di protezione internazionale. Per quanto riguarda le strutture di accoglienza, il lavoro consisterà nel reperirle e predisporle relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto, in particolare, di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti; assicurare la pulizia dei locali; e infine predisporre i regolamenti da osservare nelle abitazioni.

A livello quotidiano, dovranno essere forniti vitto, vestiario, prodotti per l’igiene, pocket money per le esigenze di tutti i giorni e il materiale scolastico per i minori. Oltre ad ospitare fisicamente i richiedenti asilo, inoltre, bisognerà occuparsi dell’integrazione, e dunque dei corsi di lingua, dei documenti, della conoscenza del territorio e dell’inserimento scolastico dei minori, cercando di favorire la frequenza scolastica secondaria e universitaria e l’orientamento al lavoro tramite corsi di formazione professionale e l’integrazione dei titoli eventualmente conseguiti in patria dai beneficiari. Inoltre, per superare la fase dell’accoglienza, bisognerà gestire l’inserimento sociale dei migranti dal punto di vista abitativo e associativo. Il progetto partirà il 15 settembre e andrà avanti fino alla fine dell’anno, con possibilità di proroga.