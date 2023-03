Ricercato arrestato al casello dell’A12

Durante i controlli lungo l’A12 la Polizia ha fermato e arrestato un uomo risultato destinatario di un mandato di arresto. Al casello Viareggio la pattuglia ha intimato l’Alt ad una vettura con targa straniera con a bordo tre persone. Uno di loro, un uomo di origine georgiana di 51 anni, era ricercato. Su di lui, infatti, pendeva un mandato di arresto emesso dal tribunale di Roma per aver utilizzato degli atti falsi, e per questo doveva ancora da scontare 4 mesi di carcere. Non aveva messo in conto che i poliziotti della Stradale potessero fermarlo e scoprirlo e invece è stato arrestato e condotto al carcere di Lucca.