Ricerca, sostenibilità e investimenti. Salov più forte della crisi dell’olio

MASSAROSA

Nonostante un 2022 "complicato", per dirla con le parole dell’amministratore delegato Fabio Maccari, il report di sostenibilità di Salov – presentato ieri mattina a Villa Berio, a Vecchiano, dove ha sede il più grande oliveto d’Italia – racconta di un’azienda proiettata verso il futuro che fa registrare numeri importanti sia sotto il profilo commerciale, sia per quel che riguarda la sostenibilità e la ricerca. Il report ha ricevuto il placet da Sgs, leader mondiale nei servizi di ispezione e certificazione. Le difficoltà dell’anno scorso sono legate soprattutto a due criticità: siccità e ondate di calore hanno danneggiato la raccolta delle olive nel bacino del Mediterraneo, provocando un’impennata dei costi (e anche per il 2023 la raccolta si preannuncia magra), e al contempo la guerra in Ucraina ha fatto schizzare alle stelle i costi energetici e logistici e compresso i movimenti di derrate fondamentali per il business di Salov, in particolare per la produzione dell’olio di girasole. Nonostante le difficoltà, l’azienda è riuscita a confermare il volume di vendite del biennio precedente (circa 120 milioni di litri in 75 Paesi del mondo), generando un fatturato di 491,5 milioni di euro, in aumento del 30 per cento rispetto al 2021. Contestualmente, pure l’occupazione è cresciuta del 3 per cento, con un’attenzione particolare alle donne e ai giovani, portando il totale degli impiegati a oltre 300, poco meno di un terzo dei quali all’estero. La difesa del business dall’aggravio dei costi di produzione è andata di pari passo agli investimenti rivolti al futuro: nel 2022, Salov ha speso 5 milioni di euro in nuove installazioni tecnologiche e un milione e mezzo nella digitalizzazione. In totale, negli ultimi quattro anni, gli investimenti indirizzati all’efficientamento ammontano a 17 milioni. Il tema della sostenibilità è stato affrontato anche sul versante dei rifiuti, "nella convinzione che la sostenibilità non sia un ostacolo al business – ha spiegato l’ad Maccari – ma un’opportunità per garantire un’efficienza e un servizio migliori". Nel reperimento delle materie prime, sono salite a 12 le filiere certificate nell’ambito del ‘Metodo Berio’ e di ‘Sustainable Select’, lo spin off del progetto di qualità e trasparenza ideato nel 2019 e lanciato l’anno scorso negli Stati Uniti. Passi avanti importanti sono stati compiuti anche nel packaging: nel 2022, la quota di materiale da riciclo utilizzata è salita al 46,5 per cento, con l’80 per cento del vetro proveniente dalla filiera del riuso. Salov, inoltre, ha privilegiato l’acquisto di Pet riciclato al posto del Pet vergine. Sul fronte dei valori ambientali e sociali, il 2022 ha fatto registrare una forte diminuzione dei consumi da parte di Salov: -3,4 per cento di consumi energetici (soprattutto grazie all’impianto di trigenerazione che ha consentito all’azienda di prodursi da sé il 41 per cento del fabbisogno), -8,6 per cento nel prelievo idrico totale, -6,7 per cento di emissioni dirette di gas climalteranti, -5 per cento nella produzione di rifiuti. E il personale ha beneficiato di un monte ore dedicato alla formazione più che raddoppiato. In termini di obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, Salov ha apposto la spunta a 14 su 17. Al contempo, l’azienda ha continuato a lavorare su ricerca e innovazione, di concerto con enti e università pubbliche – in particolar modo l’istituto per la bioeconomia del Cnr guidato da Claudio Cantini –, per sviluppare progetti in ambito tecnologico e agronomico. In particolare, nell’oliveto di Villa Berio si sono concentrati i progetti coordinati da Cantini sulla biodiversità, il contrasto alla Xylella e il recupero di varietà antiche, che si sommano a iniziative di ricerca parallele come ‘Longlife Oil’, che studia metodi per prolungare la qualità degli oli d’oliva, e ‘Zhaw’, un progetto sensoriale per lo sviluppo di un blend specifico per il Nord Europa.

Daniele Mannocchi