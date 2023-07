Riccardo Micheli a “Aperilibro“ Lo scrittore apre la rassegna

Domani si apre il sipario sulla rassegna “Aperilibro”, serie di incontri e presentazioni di libri che si svolge nello stabilimento balneare Palazzo della Spiaggia a Focette. Ad aprire la rassegna domani alle 18.30 viene presentato il libro “Le scelte dentro” Pezzini Editore, scritto da Riccardo Micheli, viareggino, scrittore per passione e che pubblica la sua seconda opera a distanza di oltre due anni dalla prima. Un viaggio tra situazioni e personaggi, che nonostante l’autore descriva come di fantasia, appaiono come il racconto di momenti di vita facenti parte in qualche modo del vissuto. Il racconto di emozioni che conquisterà il pubblico. Dialogherà con l’autore il giornalista Francesco Borraccini.