Riapre il Royal Hotel: "Un’offerta culturale"

Viareggio

Il Grand Hotel Royal riapre domani. Dopo la pausa invernale, il prestigioso albergo torna ad arricchire l’offerta alberghiera in vista delle festività pasquali. "Dopo la bellissima annata del 2023 - dice il direttore generale Marino Patruno - ci apprestiamo ad affrontare il 2024 con ottimismo e positività nonostante gli eventi internazionali non proprio rassicuranti. Le previsioni sono buone, abbiamo ottime risposte dal mercato inglese e tedesco che sono i nostri principali bacini di flusso turistico, e al momento registriamo un segnale di incremento di prenotazioni rispetto alla stessa data dello scorso anno. Anche quest’anno abbiamo fatto importanti interventi di manutenzione e ristrutturato una parte delle camere del secondo piano. I clienti troveranno nuovi decori, nuovi arredi ed accessori. Lo staff, che a pieno regime si aggira intorno alle 70 unità, è pronto per la nuova stagione".

"Il ritorno del grande turismo nazionale ed internazionale sarà di buon auspicio per l’intero comparto turistico della città. La nostra presenza alle più importanti fiere internazionali – prosegue Patruno – è servita a valorizzare Viareggio come meta per la vacanza ideale. Siamo circondati dal mare e dalla pineta, con la piscina nel parco ed un servizio di prim’ordine. Chi verrà al Royal potrà visitare la GAMC ed i Musei, l’itinerario Liberty, Villa Paolina, la cittadella e museo del Carnevale, il teatro Puccini con il belvedere e la casa museo Puccini. E quest’anno è decisamente importante per ricordare il Maestro Giacomo Puccini nel centenario della morte. Vogliamo far conoscere Viareggio come stazione balneare e per la sua ampia offerta culturale".