Riapre Chiosco dei Fiori a Vallecchia: Consegnate le Chiavi a Pietrasanta

Il chiosco dei fiori al cimitero di Vallecchia ha finalmente riaperto i battenti. È stata superata, infatti, la lunga impasse causata dal rebus delle introvabili chiavi del lucchetto che rendevano inutilizzabili i locali nonostante l’assegnazione del Comune per 12 anni all’associazione “Terre d’amare“, che ha sede a Seravezza, risalga addirittura ai primi di giugno a conclusione dell’apposito bando. La consegna delle chiavi ha quindi sbloccato la situazione, con l’associazione che ha potuto prendere possesso del chiosco per effettuare i primi interventi di pulizia. Restano ancora da definire alcune questioni legate alla concessione: a giorni ci sarà un nuovo incontro in municipio e la previsione è che l’attività possa partire entro il prossimo fine settimana.

d.m.