Riaperto da ieri mattina l’ufficio postale di piazza Idone . Terminato il restyling degli spazi per nuovi servizi L'ufficio postale di Forte dei Marmi è nuovamente aperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. Sarà in grado di offrire servizi digitali per promuovere la coesione economica e territoriale.