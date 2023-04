Retribuzioni troppo basse "Può decidere il giudice"

Michele Mariani*

Si può certamente discutere se, oggi, i livelli retributivi fissati in quel CCNL siano soddisfacenti e attraenti per i giovani, senza dimenticare, però, che, almeno fino a un anno e tre mesi fa, cioè fino alla sua scadenza, le organizzazioni sindacali maggiori firmatarie del CCNL, ricordate poco fa, compresa la Filcams-Cgil, avevano ritenuto quei livelli sufficienti.

Aggiungo che la magistratura del lavoro, su richiesta da qualunque lavoratore dipendente, sarebbe legittimata a intervenire per elevare i trattamenti economici fissati in qualunque CCNL, se ritenuti insufficienti, come si legge nell’art. 36 della Costituzione, ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa; ciò è avvenuto anche in anni recenti, da parte della magistratura, ma in settori diversi dal turismo.

Tutt’altra cosa sono le condotte illegali dei datori di lavoro, denunciate dalla segretaria della Filcams-Cgil, che non applicano, in tutto o in parte, il CCNL, o che violano le leggi a tutela del lavoro dipendente; qui, fermo restando che ogni violazione è riprovevole, sul piano dell’impatto sociale sarebbe essenziale conoscere, o almeno stimare in modo attendibile, le dimensioni del problema. I casi citati dalla segretaria della Filcams sono odiosi, ma quanto sono diffusi?

Sulla carenza della formazione, e sul fatto che essa, invece, sarebbe essenziale, registro una singolare convergenza tra la segretaria della Filcams e l’esponente degli albergatori; salvo che la sindacalista accusa gli albergatori di non impartirla per una sorta di grettezza (miope, per giunta), mentre la presidente degli albergatori lamenta la mancanza di contratti adatti, nel settore del turismo.

Anche in questo caso, non mi sembra si esca dal generico: i contratti formativi esistono, a partire dall’apprendistato, che ovviamente è praticabile anche nel settore del turismo, quindi è difficile capire cosa si attenda l’esponente dei datori di lavoro; d’altra parte, la sindacalista non ha fornito dati sulla diffusione questi contratti formativi nel settore del turismo, comparativamente con altri settori, in modo da circostanziare, in qualche modo, la dichiarata carenza di formazione degli operatori del settore turistico, e ipotizzarne le ragioni.

Insomma, le questioni agitate sono molto importanti, ma, come sempre, una maggiore concretezza, da parte degli “addetti ai lavori”, aiuterebbe a capire meglio.

*Avvocato giuslavorista