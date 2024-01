Reti e fischietti. Tanti striscioni:: "Vogliamo fatti non polemiche"

Che s’aspettano i pescatori dalla Regione, davanti alla cui sede di via Cavour manifesteranno stamani? Principalmente i ristori per il lavoro perso, e una draga più grande. L’hanno anche scritto sugli striscioni preparati ieri in banchina. Probabilmente, però, la giunta regionale o chi per essa annuncerà le novità improvvisamente approntate ieri dall’Autorità portuale.

I pescatori si porteranno dietro anche le reti, e non mancheranno i fischietti. Per attirare l’attenzione dei passanti sugli striscioni, che contengono frasi molto precise: "Siamo pescatori vogliamo solo lavorare"; "Draga e ristori subito!!"; "La sabbia non paga le bollette"; "Autorità portuale batti un colpo: trovaci subito una draga"; "Vogliamo fatti non polemiche". Così in pochi giorni i pescatori viareggini saranno di nuovo a contatto con gli amministratori regionali: prima sono venuti il governatore Eugenio Giani e l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, senza troppo successo; poi è tornato Giani, ha fatto un’uscita in barca alla bocca del porto ma non ha incontrato i pescatori; infine ha fatto un sopralluogo, forse quello più fruttuoso, la quarta commissione del Consiglio regionale guidata dalla Dem Lucia De Robertis coi commissari anche di Pd, Lega e Fdi.