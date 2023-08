Rete della Solidarietà: Pranzo Sociale a Seravezza per gli Ospiti delle RSA

Oggi la colonia marina del comune di Seravezza, la Rete della Solidarietà, in collaborazione con il gestore Cooperativa Cassiopea, organizzano una giornata speciale per gli ospiti delle rsa, Pio Campana e San Lorenzo, e il Centro d’Accoglienza Gruppo per Servire con gli amici della città di Brescia. La Rete della Solidarietà è un organismo istituito dal comune di Seravezza, su impulso dell’assessore al sociale Stefano Pellegrini, e tale progetto ha lo scopo di fare rete e riunire tutte le realtà impegnate in ambito socio-sanitario. La festa alla colonia marina rappresenta il primo evento organizzato dalla Rete: alle 13 è previsto il pranzo nella pineta, curato dalle associazioni aderenti al progetto. In queste ultime settimane, l’assessore Pellegrini ha fatto spesso visita agli ospiti delle rsa che si recano regolarmente in spiaggia, il sabato mattina, trovando in questo spazio un luogo molto favorevole alla socialità e all’interazione e che dona loro parecchio beneficio.