Restyling da 5 milioni L’ente risparmierà 160mila euro l’anno

Grazie al preannunciato maxi restyling da 5 milioni di euro su semafori e illuminazione il Comune risparmierà circa 160mila euro l’anno in costi energetici. Sono i numeri del project financing legato all’accordo, della durata di 18 anni, tra Comune e Enel Sole-Gaina per la riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione, a cui saranno associati numerosi servizi “Smart city”, per un totale di 7.724 punti luce, 220 quadri elettrici, 340 semafori e 27 regolatori. "A marzo avremo il progetto definitivo – spiega il sindaco Alberto Giovannetti – con la scansione esatta di tutti gli interventi previsti, che nel loro complesso non potranno durare oltre due anni. Massima precedenza sarà data alla messa in sicurezza degli impianti che accusano gravi problemi di affidabilità, vedi Strettoia e Valdicastello". Quanto ai servizi “Smart city”, l’accordo prevede la dotazione di 8 nuove telecamere con intelligenza artificiale per funzioni di sicurezza attraverso cui costruire una rete di controllo dei parchi cittadini".