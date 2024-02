"Restituite la bici a Francesco". L’appello del consigliere Mattugini

"Chi ha rubato la bici al piccolo Francesco la restituisca. Intanto ho contattato l’istituto comprensivo per capire la possibilità di ricovero dei mezzi dentro la scula". Il consigliere allo sport Alberto Mattugini si è subito attivato dopo aver appreso la storia di Francesco, 9 ani, alunno della primaria Carducci, che con entusiasmo aveva aderito al progetto ’eco’ "Bike to school" per conquistare i buoni spesa in palio da utilizzare in libreria: al terzo giorno di pedalate fino a scuola però la nuova Bmx coloratissima gli è stata rubata. "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto a Francesco – commenta Mattugini – quando all’uscita da scuola mercoledì scorso non ha trovato più la sua bicicletta nuova che aveva legato con il lucchetto ad un palo della luce. Condanniamo questo episodio, lontanissimo dal buon vivere e dalle regole del rispetto che vigono all’interno della nostra comunità. Soprattutto ci amareggia perché colpisce un bene di un bambino che, come ha raccontato la mamma, ha “partecipato” all’acquisto della bici con piccoli lavoretti in casa adatti alla sua età. Ci auguriamo che chi ha compiuto quel gesto deprecabile ci ripensi e restituisca la bici a Francesco. Come amministrazione – pro9segue – abbiamo subito messo in contatto gli uffici comunali e l’Istituto Comprensivo per comprendere da dove derivi la problematica in quanto i porta bicicletta sono presenti all’interno del plesso scolastico. Con l’istituto comprensivo cercheremo di rendere più fruibile il loro utilizzo. Ci tengo comunque a precisare che nessuno ha escluso Francesco dal progetto Bike to School: anzi, speriamo che possa riprendere presto l’iniziativa a cui aveva cominciato a partecipare con passione".

Francesca Navari