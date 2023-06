Restauro della cappella Gilles L’inaugurazione con Sgarbi

Viene inaugurata lunedì pomeriggio alle 17 alla presenza del sottosegretario Vittorio Sgarbi la rinnovata cappella Gilles al camposanto della Misericordia. La cappella Gilles è un vero e proprio emblema della cultura artistica modernista lucchese del primo Novecento. Sarà presentato un restauro complesso e multidisciplinare, patrocinato dal ministero della cultura, iniziato nel 2021 e terminato nei giorni scorsi sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Lucca e Massa. "Siamo felici – ha detto il presidente della Misericordia Gabriele Cipriani – di poter mostrare alla cittadinanza i lavori di restauro appena terminati. Si tratta di un evento di eccezionale importanza per la memoria e la storia artistica viareggina (e non solo). Una grande soddisfazione per me e tutto i consiglio della Misericordia di Viareggio".