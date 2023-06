Restaurata la sala Tosi La Croce Verde riparte E il bilancio torna in pari

Incontri culturali, politici, letterari, fino alle assemblee e ai confronti tra candidati a sindaco. La sala Tosi della Croce Verde da sempre è il principale punto di aggregazione della città, seconda solo al Sant’Agostino e al teatro comunale. Per questo il suo ritorno alla luce sarà vissuto come un evento. Chiusa dall’ottobre 2020 a causa del cedimento della volta sottostante, è stata oggetto di un lungo restauro partito nel febbraio 2021, con i tempi dilatati a causa del ritrovamento di una pavimentazione in mattonelle di epoca medicea, recuperate una ad una come disposto dalla Soprintendenza.

L’intervento, costato 500mila euro, di cui 97mila finanziati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, è stato ultimato e ora la mente della storica associazione di via Capriglia, che con i suoi 158 anni è la più antica pubblica assistenza d’Italia, è proiettata all’inaugurazione, che salvo sorprese si terrà il 21 luglio. Tra non molto saranno posizionate le sedie, per una capienza complessiva di 60 posti – occhio e croce come prima – ultimo tassello di una sala riunioni che è stata dotata anche di servizi multimediali, oltre che di ascensore e bagni per disabili, più l’aggiunta in corso d’opera del rifacimento della facciata e del tetto. Il restauro della sala Tosi terrà banco tra l’altro all’assemblea dei soci convocata per oggi alle 17, con una decina di temi all’ordine del giorno tra cui l’approvazione dei bilanci consuntivo, preventivo e sociale, fino alla consegna della tessera di socio onorario a Giuliano Rebechi e Virio Barbetti. "A livello finanziario – anticipa il presidente Gabriele Dalle Luche – i nostri conti sono sani e solidi. Basti pensare che il passivo era stato di -50mila euro nel 2020 a causa della pandemia, per poi calare a -8mila euro nel 2021. Ora siamo praticamente in pari visto che il 2022 ha chiuso con un passivo di soli 1.700 euro. È un risultato che ritengo estremamente positivo, anche perché con il caro-energia imperante non è stato facile rialzare la testa. Il merito è di tutti, a partire dai consiglieri fino al direttore della rsa ’Villa Ciocchetti’. Grazie a un ottimo lavoro di squadra siamo riusciti a contenere i costi senza intaccare la qualità dei servizi. Ed è con questo spirito – conclude – che tra un mese andremo a recuperare una risorsa molto importante per la città come la sala Tosi".

Daniele Masseglia