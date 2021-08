Stazzema (Lucca), 20 agosto 2021 - Un 35enne, addetto del rifugio montano Del Freo, alla foce di Mosceta nel comune di Stazzema ( Lucca), è stato colto da folgorazione indiretta mentre era al telefono all'aperto. Nel pomeriggio c'è stato un temporale in alta Versilia e un fulmine ha colpito il telefono ma la forte scarica elettromagnetica non avrebbe creato conseguenze gravi all'uomo. Sul posto è intervenuto personale del Soccorso alpino che ha raggiunto il rifugio via terra, visto che a causa delle condizioni meteo l'elicottero Pegaso, che era stato allertato, non ha potuto decollare. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Versilia.

© Riproduzione riservata